МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки и с привлечением широкого круга торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли, поделился мнением с РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Российское вино начнут продавать онлайн в Москве в 2023 году, пишут СМИ

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила о том, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

"К сожалению, эксперимент в том виде, который изложен в сегодняшней версии законопроекта, не решает задачи, необходимые для легализации продаж алкоголя в интернете, в нем целый ряд существенных недостатков, в том числе и единственный оператор…. Очевидно, что для чистоты эксперимента и отработки всех нюансов необходимо участие широкого круга торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли, технологические, логистические, финансовые возможности, лицензии и квалифицированный персонал", — заявил Соколов.

При этом в АКИТ считают, что доставка алкоголя уже реализуется недобросовестными игроками, а это вредит как покупателям, так и производителям с добропорядочными ритейлерами. "Сегодня в сети сотни тысяч запросов в месяц и порядка 3 тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей ежегодно", — добавил Соколов.

Кроме того, необходимо применение современных технологий, существующих в ритейле. Также, как полагают в ассоциации, нуждаются в доработке механизмы идентификации возраста клиентов и возможности блокировки предложений о продаже алкоголя в запрещенные зоны и временные интервалы.

"Заявленный срок доставки продукции — 24 часа — также не позволит получить полную картину покупательского спроса. Сегодня срок исполнения заказа — один из определяющих критериев при онлайн-заказе. Да, многие выбирают закупку впрок, с большим ассортиментом продуктов и готовы ждать доставку на следующий день, однако большинство предпочитает получать заказ в максимально короткий промежуток времени — в течение часа, но никак не суток", — заключил президент АКИТ.