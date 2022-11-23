МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ с 15 по 21 ноября ускорился до 2,7%, основной вклад в ускорение внесло подорожание свеклы и огурцов, следует из данных Росстата. В России ускорилась недельная инфляция

Согласно данным статведомства, огурцы на отчетной неделе подорожали сразу на 11,27% против прибавки в 6,4% на неделе с 8 по 14 ноября, а цена на свеклу в РФ выросла на 2,5% против 0,04% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,7% против 2% неделей ранее.

Так, картофель стал дороже на 0,07% (ранее — на 1,2%), морковь — на 0,45% (ранее — подешевела на 0,91%), цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 4,11% против 5,59% на предыдущей, а капуста подешевела на 0,5% (до этого — на 0,37%). При этом с начала года по 21 ноября картофель в РФ подешевел на 34,23%, капуста — на 56,8%, свекла — на 34,36%, морковь — на 27,33%, а огурцы и томаты — на 25,8% и на 11,39% соответственно.

Гречка и рис на отчетной неделе стали дешевле на 1,32% и на 0,09% (до этого — на 1,05% и на 0,17%), пшено — подорожало на 0,18% (неделей ранее — на 0,04%). С начала года гречневая крупа подешевела на 2,79%, рисовая и пшенная крупы — подорожали на 26,62% и на 0,012%.

Макаронные изделия из муки высшего сорта стали дороже на 0,08% (на предыдущей неделе — на 0,21%, с начала года по 21 ноября — на 14,92%), цена белого хлеба выросла на 0,01% (на предыдущей неделе — на 0,02%, с начала года — на 11,94%), черный хлеб подорожал на 0,06% (на предыдущей неделе — на 0,09%, с начала года — на 9,98%).

Куриные яйца подорожали на 0,29% против роста неделей ранее на 0,36%; с начала года цена на них упала на 9,31%. Сахар подешевел на 0,95% (неделей ранее — на 1,07%), подсолнечное масло стало дешевле на 0,39% (неделей ранее — на 0,81%); при этом с начала года сахар подорожал на 20,58%, а подсолнечное масло — на 6,32%.

Цена на мясо кур на неделе с 15 по 21 ноября понизилась на 0,18%, на свинину — на 0,21%. На предыдущей неделе, с 8 по 14 ноября, мясо кур подешевело на 0,39%, свинина — на 0,31%. С начала года мясо кур в РФ подешевело на 1,61%, а свинина — на 0,93%.