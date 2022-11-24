МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин из тех, кто планирует покупки в "Черную пятницу", будет для этих целей занимать деньги, говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), результаты которого есть у РИА Новости. Киберэксперты предсказали мощную волну хакерских атак в "Черную пятницу"

О своем намерении совершать покупки в "Черную пятницу" сообщили 21% опрошенных. "Обращаться за заемными средствами в банки или МФО с расчетом получить ощутимую экономию за счет скидок на распродаже планируют 12,5% — то есть каждый 8-й респондент. Другие 8,5% сообщили, что располагают собственными средствами для покупок", — говорится в сообщении.

Самыми популярными товарами для приобретений в день распродажи являются одежда и обувь, бытовая техника и электроника, косметика и здоровье, онлайн-обучение, мебель и товары для дома, рассказали участники опроса.

При этом 79% респондентов совершать покупки в "Черную пятницу" не намерены, выяснили эксперты. Свое решение они объяснили тем, что в текущей ситуации предпочитают приберечь средства и что реальных скидок магазины в этот день не предоставляют. Некоторые отметили, что ничего не знают о предстоящих акциях.

"В этом году большинство граждан придерживаются сберегательной модели поведения. Также мы видим, что те, кто все же обращался в преддверии распродаж за микрозаймами для покупок на "Черную пятницу", снизили суммы запросов. В среднем это 7 100 рублей, что на 18,5% меньше, чем в прошлом году", — сообщил гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.

Исследование провели, опросив с 16 по 22 ноября 2022 года 1 500 совершеннолетних респондентов со всей России.