МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря в России начнут расти цены на "праздничные" продукты длительного хранения, спрогнозировал в беседе с радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Россиянам напомнили, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

По его словам, с 1 декабря начнут постепенно дорожать продукты, которые обычно подают к праздничному столу, и в первую очередь — продукты длительного хранения.

"Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", — считает экономист. В то же время он ожидает подорожания игристых вин, коньяка, копченостей, овощей и фруктов.

"Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет", — предположил Беляев, добавив, что овощи и фрукты подорожают приблизительно на 5%.