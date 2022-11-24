МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" в январе-сентябре зафиксировал рост количества заказов на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,8 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Росгеология" увеличила объем заказов в Узбекистане, Казахстане и Монголии

"Количество заказов за девять месяцев превысило 12,8 миллиона — на 80% больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении. Выручка компании за январь-сентябрь составила 19,6 миллиарда рублей с НДС, увеличившись на 83,1% к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний момент порядка 73% заказов оформляется с мобильных устройств.

"Сбер Еаптека" также расширяет ассортимент за счет развития собственных торговых марок. Сейчас в портфолио компании находится 16 брендов. Кроме того, компания продолжает расширять сеть пунктов самовывоза — к сервису подключено более 9000 аптечных точек в 64 регионах России, от Калининграда до Владивостока. "Сбер Еаптека" также запустила фирменные аптеки нового формата в отделениях "Сбера".

По данным DSM Group за январь-сентябрь 2022 года, доля eCom (электронной коммерции) в аптечном рынке составила 11,3% против 8,3% за аналогичный период прошлого года.

"Люди прежде всего приходят в онлайн-аптеки в поисках препаратов в наличии, чтобы никуда не ездить, а сразу сделать предварительный заказ. Нужно понимать, что рецептурные препараты нельзя заказывать и доставлять, поэтому люди делают предзаказ и забирают его в аптеке, однако это все равно экономит время. Кроме того, в онлайн-аптеках люди ищут более низкие цены на дорогостоящие препараты", — прокомментировал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

"Сбер Еаптека" — одна из крупнейших в России интернет-аптек. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 миллиона человек ежемесячно, ассортимент — более 50 000 наименований товаров.