МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает важным создать систему подготовки российских сомелье в аграрных вузах страны, заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. "Почта России" готовится к запуску дистанционной продажи вина

"Без квалифицированных кадров любая отрасль не будет развиваться… У нас действует система "54 аграрных вуза", некоторые из которых ведут это направление. Сейчас мы пересматриваем образовательные программы", — сказал Увайдов в ходе первого Российского винодельческого форума.

"Мы видели ряд примеров, и если Дмитрий (Киселев, глава Ассоциации виноградарей и виноделов России — ред.) поддержит, с ассоциацией сделать школу сомелье", — добавил он.

По словам Увайдова, министерство готово предоставить для этого свои площадки и ряд образовательных учреждений. "В виде дополнительного профессионального образования мы можем сделать короткие курсы сомелье и приглашать тех, кто себя зарекомендовал. Для нас важно, чтобы у нас были правильные сомелье, которые красиво, правильно, вкусно могут рассказывать о российских винах", — подчеркнул замминистра.

Еще одна важная проблема для отрасли — это стандартизация, продолжил он. "У нас есть комитет по стандартизации, и на наш взгляд, очень важное направление, чтобы мы принимали новые и актуализировали старые стандарты", — сказал Увайдов.

Государственный конкурс на обновление государственных стандартов недавно выиграл НИЦ "Курчатовский институт".

Замглавы Минсельхоза также подчеркнул значение собственного посадочного материала — качественного и пригодного именно на российских территориях.

"Здесь мы очень надеемся, чти сработает программа, и мы к 2025 году, по заложенным в нее расчетам, должны иметь собственное количество саженцев, 15 миллионов штук в год. Что отечественный посадочный материал будет каждый год в необходимом объеме", — заключил Увайдов.