МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" планирует до конца года увеличить до 15 количество магазинов MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане, сообщает компания. В России допустили снижение импорта косметики в 2022 году

"В настоящее время в Узбекистане работают десять магазинов сети в Ташкенте и один в городе Чирчике Ташкентской области… До конца 2022 года ретейлер планирует открыть в Узбекистане еще минимум четыре торговые точки, а в следующем году ускорить расширение сети", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что магазины в Узбекистане демонстрируют позитивные результаты: удобное местоположение, широкий ассортимент и качество обслуживания обеспечивают еженедельный прирост продаж и приток новых покупателей.

MCosmetic — это магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса, включая косметику, парфюмерию, бытовую химию, средства гигиены, продукцию для детей, дома и животных. А за основу концепции торговых точек в Узбекистане взята лучшая практика формата "Магнит косметик"— крупнейшей в России подобной сети, насчитывающей более 7 тысяч магазинов, добавляет ритейлер.

Первый магазин MCosmetic в Узбекистане компания открыла в конце апреля текущего года, о чем заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.