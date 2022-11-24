МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассчитывает, что эксперимент по онлайн-продаже вина в РФ будет удачным. Минфин рассказал о сроках старта эксперимента по онлайн-продаже вина

"Мы сейчас занимаемся таким экспериментом с доставкой через "Почту России", через отделения "Почты России". Конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать. Надеемся, что этот эксперимент станет удачным", — сказала Абрамченко.

Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году, и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, сообщил в ходе форума замминистра финансов Алексей Сазанов.

"С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент. И дальше понять, необходимо нормативное закрепление этого успеха, необходимо развивать рынок. Пока мы делаем первые шаги", — сказала Абрамченко.