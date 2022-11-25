МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, включая 70 ресторанов сети, сообщает ведомство. "Вкусно — и точка" запустит доставку 29 ноября

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "Смарт Сервис Лтд" планирует приобрести у кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед" 100% долей в уставном капитале "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс". При этом после заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.

Также ФАС провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют, отметили в ведомстве. Россияне стали меньше тратить в барах и ресторанах

По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. "Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны", — заключили в антимонопольной службе.

В начале марта Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи. А позже компания сообщила, что подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис Лтд".