МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цены на продукты и алкоголь для новогоднего стола в декабре растут в среднем менее чем на 1% по отношению к ноябрю, свидетельствуют проанализированные РИА Новости данные Росстата за последние четыре года. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

Агентство оценило декабрьский рост цен в месячном выражении на 19 наименований товаров в 2018-2021 годах. В список вошли такие товары как говядина, свинина, куриное мясо, мясные копчености, сельдь соленая, подсолнечное масло, консервированные овощи и фрукты — апельсины, виноград, бананы. Среди напитков — крепленое вино, столовое вино, коньяк и отечественное шампанское.

Статистика показывает, что в декабре традиционно сильнее всего дорожает виноград. Например, в прошлом декабре он вырос в цене почти на 8% за месяц, в 2020 году — на 4%, в 2019 и 2018 годах — на 5,35% и 8,36% соответственно. А вот апельсины, напротив, в декабре нередко дешевеют — в прошлом году цена на них в последний месяц года снизилась на 6%, в 2020 — на 4,4%, в 2019 — на 2,9%, хотя в 2018 году подорожали — на 3,76%.

По остальным товарам динамика разнонаправленная, даже на игристое вино. В прошлом декабре оно подорожало на 0,01% по сравнению с ноябрем, в декабре 2020 года — на 0,28% в месячном выражении, а в 2019 году — подешевело на 0,25%, в 2018 году — подорожало на 0,14%. Россияне начали массово покупать путевки на Новый год только в ноябре

Всего в декабре 2021 года больше 1% прибавили в цене пять товаров — виноград, сельдь соленая (рост на 3,5% месяц к месяцу), филе сельди (на 2%), сметана (на 1,89%), мясные копчености (на 1,24%). В 2020 году тоже пять – опять виноград, бананы (на 2,76%), куриное мясо (на 2,34%), майонез (на 2%) и подсолнечное масло (на 1,72%). В 2019 году — только виноград, в 2018 году четыре продукта помимо винограда — бананы (рост на 5%), апельсины (на 3,76%), мясо кур (на 1,91%).

Что касается еще одного неизменного атрибута новогоднего стола — икры — то она в 2021 году подорожала на 1,13%, в 2020 году — на 4%, в 2019 — на 0,34%, а вот в 2018 году — даже подешевела на 1,7%.