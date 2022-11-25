МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Книги, содержащие описание нетрадиционных сексуальных отношений, маркировались на Ozon как товары для взрослых в соответствии с ранее действующими в стране законодательными нормами и никак не связаны с принятием закона о штрафах за пропаганду ЛГБТ, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ozon Global намерен привлечь как можно больше продавцов из Китая

Информация о том, что маркетплейс ввел такое предупреждение и начал размывать изображение соответствующей литературы после того, как был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в РФ, появилась в СМИ в пятницу.

"Такое размытое отображение товаров применялось и раньше во исполнении уже действующего законодательства, по которому товары, содержащие информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей, должны относится к категории 18+", — сообщили в компании.

В четверг Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Закон еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом.