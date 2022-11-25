МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума. Эксперт предложил контролировать качество российского винного туризма

"Мы предложили, чтобы она (лицензия — ред.) на российское вино до 16,5 градусов выдавалась предприятиям питания в заявительном или облегченном порядке… Это даст возможность 18-20 тысячам предприятий по стране продавать российские вино. Это даст толчок. Только через такие предложения, через экономику, можно развивать местное вино", — сказал Бухаров.

Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.

Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", — заключил он.