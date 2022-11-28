МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-продажи в "черную пятницу" должны были достичь рекордных значений, считают в компании Adobe Analytics. Значительные скидки привлекли потребителей даже на фоне высокой инфляции, и крупнейшая распродажа года началась в удачном ключе. Опрос показал, сколько россияне готовы тратить в сезон распродаж

Первые данные Adobe Analytics, аналитического подразделения Adobe Inc, показывают, что покупатели должны были потратить в интернете от 9 до 9,2 млрд долларов. Компания ранее прогнозировала скромный рост на 1% до 9 млрд долларов.

На 23.00 по Гринвичу в пятницу, судя по данным Adobe, в интернете было потрачено 7,28 млрд долларов.

"Спрос в онлайн-магазинах ни смотря ни на что остался высоким, и в "черную пятницу" должна быть впервые преодолена отметка в 9 млрд долларов. Потребители ценят удобство и простоту шопинга из дома, — отметил Вивек Пандия, ведущий аналитик Adobe Digital Insights. — Некоторые покупатели, в течение двух лет остававшиеся дома из-за связанной с пандемией тревожности, теперь в "черную пятницу" возвращаются в обычные магазины". Россияне рассказали, каких брендов им не будет хватать на распродажах

Adobe Analytics оценивает интернет-продажи, отслеживая трансакции на сайтах. У нее есть доступ к данным по 85% покупок у 100 ведущих интернет-ретейлеров США.

Предпраздничные скидки, в том числе второе мероприятие Amazon Prime Day, прошедшее в октябре, должны были несколько отвлечь внимание от самых крупных торговых акций года.

В праздничный период большее число американцев сделало заказы через смартфоны. Предположительно, мобильные покупки должны были обеспечить 53% от онлайн-продаж в "черную пятницу". На заказы с мобильных устройств в День благодарения пришлось 55% онлайн-продаж.

В "кибернеделю" — пять дней с Дня благодарения по "киберпонедельник", — как ожидается, онлайн-продажи достигнут 34,8 млрд долларов, что на 2,8% выше показателя прошлого года.