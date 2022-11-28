МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Один из крупнейших в РФ производителей и дистрибьюторов алкоголя группа компаний "Руст" инвестировала 17,5 миллиона рублей в локализацию производства собственного шотландского виски Darrow на заводе "Парламент Продакшн" в подмосковной Балашихе, до конца текущего года планирует произвести более 70 тысяч 9-литровых коробов этого напитка, рассказали РИА Новости в компании. Эксперт назвал последствия эксперимента по онлайн-продаже алкоголя в России

Уточняется, что запуск производства бренда Darrow состоялся в сентябре 2019 года в Шотландии, где до 2022 года он производился на мощностях компании Ian Macleod Distillers (IMD).

"В сентябре 2022 года был успешно реализован проект по локализации розлива виски Darrow на заводе группы "Парламент Продакшн". Инвестиции в проект составили более 17,5 миллиона рублей, до конца 2022 года планируется произвести более 70,000 9-литровых коробов виски, а в 2023 году более 300,000 9-литровых коробов", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что помимо производства собственного шотландского купажированного виски на заводе "Парламент Продакшн" в подмосковной Балашихе в будущем планируется производить и другие виды алкогольной продукции. "В ближайшей перспективе в рамках проекта по импортозамещению группа компаний "Руст" планирует на мощностях завода "Парламент Продакшн" запуск новых категорий алкогольных напитков, в том числе джина и рома", — добавляется в сообщении.

Группа компаний "Руст", основанная Рустамом Тариков — один из крупнейших производителей водки в мире с собственными производственными и дистрибуционными мощностями в России, Великобритании, Венгрии и США. В портфель группы входит премиальная водка "Русский Стандарт", "Зеленая Марка", "Парламент" и "Талка". В портфель компании также входит итальянское игристое вино Gancia и другие импортные бренды.