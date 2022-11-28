МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ювелирные украшения в России подорожают минимум на 20% при переходе отрасли на общую систему налогообложения в 2023 году, прогнозируют в ассоциации "Гильдия ювелиров России". В Китае сообщили о рекордных поставках российского золота в страну

"В процессе исследования была создана экономическая модель работы ювелирного магазина. Согласно этой модели, учитывая сегодняшние налоговые режимы и изменения, которые произойдут при переходе на ОСНО, вероятнее всего участники рынка будут вынуждены повысить цены на ювелирную продукцию на 20% (как минимум). Если, конечно, розничные магазины не позволят себе роскошь работать в убыток", — говорится в материалах ассоциации.

При этом эксперты отмечают, что самый негативный сценарий развития ситуации предполагает сокращение объемов кредитования со стороны коммерческих банков из-за ухудшения финансовых показателей деятельности, а также кризис неплатежей вследствие дефицита оборотных средств.

"В ближайшие полгода (а при благоприятном развитии событий — в течение 3 месяцев) региональная ювелирная розница воздержится от приобретения новых коллекций, сосредоточившись на распродаже старых остатков. Исключение составят комиссионные условия работы, если производителям хватит оборотных средств для товарного кредитования розничных торговых сетей и обеспечения загрузки собственных производственных мощностей", — добавляется в сообщении. В строительство алмазного рудника в Якутии вложат 126 миллиардов рублей

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в том числе запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.

Применение таких режимов создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.