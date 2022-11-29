МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экспорт российского пива в Монголию последние годы держится на высоком уровне, например, в 2021 году это государство стало четвертым по объему закупок, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. В Монголии не исключили возобновления сотрудничества с заводом Бурятии

"В последние годы держится на высоком уровне экспорт российского пива в Китай и Монголию. По данным "Агроэкспорта" (Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе — ред.), в прошлом году Китай закупил отечественного пива на 20 миллионов долларов, уступив по этому показателю лишь Белоруссии и Казахстану", — сообщил Мамонтов.

"На четвертом месте — Монголия: объем экспорта в эту страну составил около 4,5 миллиона долларов, что тоже является прекрасным показателем — с учётом совсем небольшого, примерно 3,2 миллиона человек, населения в этой стране", — заметил Мамонтов.

По его мнению, популярность российских производителей в Китае объясняется хорошим сочетанием характеристик "цена/качество", а также и тем фактором, что китайский потребитель зачастую выбирает именно импортное пиво. В Монголии же, заметил он, собственное производство пива практически отсутствует.

А в России азиатское пиво представлено в очень небольшом количестве, в основном в специализированных магазинах и ресторанах. "Если даже увеличить поставки такого пива в несколько раз, в масштабах всего российского рынка это вряд ли будет заметно", — считает собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.