МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 21 по 27 ноября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,1%, а средний чек вырос на 0,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок коллеге

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 14 по 20 ноября — расходы выросли на 2,6%, а средний чек — на 1,4%.

"В период с 21 по 27 ноября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,1%. Индекс недельных расходов составил 5 950 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 7,5%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 0,7% и в денежном выражении составил 700 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 2,5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.