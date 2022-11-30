МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Расходы россиян на домашних животных с января по ноябрь 2022 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, большая часть трат пришлась на покупки в зоомагазинах, говорится в анализе платежей по картам клиентов "Почта банка", который есть в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, что россияне увеличивают траты на вредные привычки

"Клиенты "Почта банка" потратили на домашних животных более 1 миллиарда рублей: 82% из них — покупки в зоомагазинах и 18% — оплата ветеринарных услуг. При этом общие расходы на питомцев выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Сильнее всего выросли расходы на услуги ветеринарных клиник — на 25%, траты в зоомагазинах увеличились более чем на 15%. При этом суммарное количество покупок в магазинах и клиниках для животных практически не изменилось. Вырос средний чек таких покупок: в зоомагазинах — на 17%, с 634 до 744 рублей, в ветеринарных клиниках — почти на 14%, с 1 110 рублей до 1 263 рублей.

Больше всего трат в зоомагазинах пришлось на март-май и сентябрь-октябрь, выяснили в банке.

Тридцатого ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Его цель – напомнить обществу об ответственности за каждое живое существо на планете.