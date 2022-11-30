МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Торговый центр горит на площади в 200 квадратных метров в Советском районе Красноярска, информация о пострадавших не поступало, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. В Ангарске локализовали пожар на предприятии нефтепереработки

"В 6.57 (2.57 мск) поступило сообщение о загорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала",- сообщает пресс-служба.

По ее данным, на месте работают 18 единиц техники и порядка 60 человек.