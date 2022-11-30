МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Советском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. В торговом центре в Красноярске вспыхнул пожар

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 6.57 (2.57 мск). Горели кровля и фасад в торговом центре на улице Весны на площади в 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 18 единиц техники и порядка 60 человек. В 7.51 (3.51 мск) пожар был локализован.

"Открытое горение ликвидировано", — сообщили в пресс-службе.

По данным краевого главка МВД, на данный момент три экипажа ДПС контролируют движение в районе близлежащих к месту происшествия улиц. Перекрыт участок улицы Весны от Батурина до улицы Взлётная.

"Полицейские просят граждан выбирать альтернативные пути объезда и обхода территории, прилегающей к ТЦ "Взлетка Плаза"… Передвижения в районе места происшествия ради вашей безопасности пока стоит избегать", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что стражи порядка принимают все меры по скорейшему урегулированию дорожной обстановки, обеспечивается общественная безопасность и порядок.