МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Риск оказаться жертвой мошенников в сезон распродаж растет, поэтому для сохранности собственных данных стоит учитывать, что слишком низкая стоимость товара может указывать на то, что по ту сторону экрана находятся мошенники, рассказал РИА Новости руководитель отдела информационной безопасности платформы управления онлайн-торговлей inSales Константин Липаткин. Мошенники стали чаще использовать мессенджеры для фишинга

"В сезон распродаж, когда ноябрьские "Черные пятницы" сменяются рождественскими и новогодними акциями — мы покупаем в сети еще больше, чем обычно. Соответственно, возрастает и риск оказаться жертвой мошенников. Определяя оригинальный сайт или фейковый, опирайтесь на следующие критерии:… слишком низкая стоимость товара должна настораживать и может указывать, что сайт поддельный", — считает эксперт.

Липаткин отмечает, что заботу о собственной безопасности можно разделить на две части: "покупаем аккуратно" и "бережем данные". Поэтому при проверке онлайн-магазина стоит также учитывать, что в названии не должно быть ошибок, лишних букв или символов, а значок замка должен находится слева от адресной строки, которая, в свою очередь, должен начинаться с https, где "s" — это "secure — безопасность".

Эксперт также рекомендует проверять страницу с контактами и пробовать дозвониться до продавца, а также создать виртуальную или отдельную карту для онлайн-покупок и переводить на нее нужную сумму. "Чтобы иметь возможность срочно заблокировать средства, подключите смс-информирование. Регулярно просматривайте выписки по счету из вашего банка и всегда имейте контактные данные своей финансовой организации, чтобы своевременно связаться с ней", — добавил руководитель отдела информационной безопасности платформы.

Кроме того, чтобы не подвергать свои персональные данные опасности, стоит и в обычное время использовать на сайтах разные пароли и периодически их менять, а также прибегать к помощи менеджера паролей, который имеет собственный генератор паролей и предлагает автоматическую подстановку имеющихся данных для доступа к ресурсу.

"Есть еще одно "сетевое удобство" — авторизация через соцсети. Очевидно, что пользователь не хочет тратить время и заполнять длинные и объемные формы при регистрации… Чтобы повысить уровень безопасности, сначала пройдите регистрацию по длинному пути с заполнением всех форм и изучением всех "Политик конфиденциальности", — заключил Липаткин.