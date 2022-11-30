МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Больше товаров низкого ценового сегмента появится в ассортименте магазинов сети "Пятёрочка", заявил генеральный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман. X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации на десять миллиардов рублей

"Мы сохраним высокие темпы роста "Пятёрочки", смещая ассортимент в пользу товаров низкого ценового сегмента, что соответствует текущей экономической ситуации в стране", — заявил он в ходе конференции X5 Dialog 2022.

X5 Group — один из крупнейших российских ретейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В его состав, в частности, входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".