МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Больше товаров низкого ценового сегмента появится в ассортименте магазинов сети "Пятёрочка", заявил генеральный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Супермаркет "Перекресток"

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"Мы сохраним высокие темпы роста "Пятёрочки", смещая ассортимент в пользу товаров низкого ценового сегмента, что соответствует текущей экономической ситуации в стране", — заявил он в ходе конференции X5 Dialog 2022.

X5 Group — один из крупнейших российских ретейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В его состав, в частности, входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".