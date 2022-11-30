МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В Госдуме считают, что надо сначала понять причину, по которой Минфин РФ предлагает установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина, и обсудить такую возможность с профессиональным сообществом, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Роскачество объявило лучшие красные и белые вина России

"Известия" ранее в среду со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова написали, что министерство предлагает дать правительству право устанавливать МРЦ на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. При этом в Минсельхозе газете заявили, что вопрос о введении МРЦ на тихие вина уже обсуждался, его можно рассмотреть повторно, но нужна проработка этого вопроса с профессиональным сообществом — и в случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены и соответствующие нормативные акты.

"Надо понять — для чего? На водку и табак — я понимаю почему, там было занижение цен на продукцию, особенно в розничной сети за счет нелегальной и контрафактной продукции, и, соответственно, недобор акцизов в бюджет. Да и хорошая водка, наверное, не может стоить ниже какого-то ценового уровня, если она произведена по стандартам и современным технологиям. Ну и понятно, что эти напитки не должны быть слишком доступные, дабы избежать их чрезмерного употребления", — прокомментировала Школкина.

Поскольку индустрия отечественного вина стремительно развивается, чего государство и добивалось, "сегодня главное — не перегнуть палку и не загнать ее снова в угол", уверена она. "Поэтому согласна с тем, что все решения в области регулирования отечественного виноделия необходимо тщательно обсудить с профессиональным сообществом, соотнести с рисками для здоровья и уже затем принимать решения", — сказала депутат.

В настоящее время в России установлены МРЦ на водку и другие крепкие напитки, а также на игристые вина и шампанские. Возможность же введения МРЦ на пиво обсуждается уже несколько лет, однако в отрасли до сих пор отсутствует консолидированная позиции по этому вопросу.