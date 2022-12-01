МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рыбаки РФ обеспечат достаточный объем красной икры к Новому году, а вот ее ценовую доступность можно было бы поддержать снижением НДС для производителей готовой икры до 10%, то есть до уровня, установленного для производителей остальной рыбной продукции, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Оптовые цены на красную икру в России снизились к праздникам

"Немаловажным фактором влияния на икорный рынок является налоговое неравенство между рыбопродукцией и икрой… Снижение ставки НДС для производителей готовой икры могло бы стать существенной мерой господдержки. Это положительно отразится на доступности продукции для потребителя" — сказал Зверев.

В настоящее время для рыбы, рыбопродукции и консервов установлена ставка НДС в 10%, а производители икры и деликатесной рыбопродукции — прежде всего копченой и соленой лососевой продукции — должны уплачивать НДС по ставке 20%.

"Однако добычу и реализацию икры и рыбы осуществляют одни и те же производители. Производители готовой икры, закупающие мороженую икру у добытчиков при ставке НДС в 10%, вынуждены уплачивать НДС в размере 20% — следовательно разницу в десять процентных пунктов они выплачивают из собственной выручки", — заметил Зверев, видя следствием такой ситуации основания для увеличения стоимости икры именно в звене "производитель — розница".

Но что касается обеспечения населения икрой к Новому году, продолжил собеседник агентства, тут никаких перебоев с поставками не ожидается. "Мы не ожидаем перебоев с поставками. Внутренний рынок — приоритет для наших рыбаков. 90% красной икры поставляется именно на российский рынок", — сказал он.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга вылова на 21 ноября, на Дальнем Востоке добыто свыше 272 тысяч тонн лососевых: по оценке Зверева, из этого объема может быть произведено 13-14 тысяч тонн икры – "с учетом текущей ситуации это естественный для российского рынка объем". В целом ежегодный объем потребления красной икры в период с 2009 года по 2019 год колебался в пределах от 15 до 20 тысяч тонн, уточнил он. Для сравнения: в Советском Союзе в семидесятые и начале восьмидесятых годов производилось менее 10 тысяч тонн красной икры.

"Единственным существенным фактором сокращения потребления является снижение реальных располагаемых доходов населения. Рыба и морепродукты относятся к "уязвимой группе товаров", от которой потребители отказываются в первую очередь в случае сокращения расходов", — напоминает Зверев. По его мнению, в последние три года наблюдается именно этот процесс: на фоне пандемии, растущей продовольственной инфляции в мире и санкционного давления на страну россияне экономят на рыбопродукции.