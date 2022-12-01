МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Более 300 компаний приняли участие в эксперименте по маркировке пива, пилотные проекты не повлияли на производственные процессы и показали положительный результат, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России ввели обязательную маркировку пива и электронных сигарет

В среду было опубликовано постановление правительства, согласно которому, обязательная маркировка пива в кегах, в том числе и безалкогольного, начнется в России с 1 апреля 2023 года, а упакованного в стеклянную или полимерную упаковку — с 1 октября.

"В настоящее время в завершающей стадии находится эксперимент, в котором приняли участие 326 компаний. Все пилотные проекты на предприятиях показали положительный результат без влияния на производственные процессы. Протестировано нанесение кодов на все форм-факторы на линиях с различными скоростями", — говорится в сообщении.

Директор производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group в России Антон Харитонов рассказал РИА Новости, что успех проекта по внедрению маркировки на предприятии во многом зависит от правильно выбранного способа нанесения кода. Пивовары предупредили о подорожании безалкогольного пива в 2023 году

"Есть два вида маркировки пивной продукции: прямое нанесение кода Data Matrix на упаковку и стикерование, при котором на упаковку наклеивается стикер с кодом. Для маркировки пива в кегах, где скорости производства небольшие, подходит стикерование, которое может производиться двумя методами – ручной наклейкой или с использованием принтера-аппликатора", — отметил он.

Для предприятий с большими скоростями, по его словам, такая технология может оказаться слишком затратной и несущей существенные риски потери производительности. "Для крышек ПЭТ и стеклянных бутылок оптимально использовать прямое нанесение с помощью пьезопечати, для алюминиевых банок – с помощью лазера", — заключил Харитонов.

В ЦРПТ также напомнили, что был создан склад оборудования и расходников для маркировки, на котором хранятся 10 тысяч единиц продукции для всех участников оборота, отгрузки осуществляются в день заказа. Кроме того, производителям пива предоставлена возможность получить оборудование без оплаты в первый год, оплата будет осуществляться на условиях беспроцентной рассрочки, а далее — производиться ежегодно равномерными долями.