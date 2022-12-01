МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Власти Приамурья планируют запустить в регионе производство картофеля фри для реализации на рынке юго-восточной Азии, сообщил во время прямого эфира на площадке Центра управления регионом министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. Россия соберет до 18 миллионов тонн картофеля в 2022 году

"Сейчас в связке с руководителем союза картофелеводов и овощеводов Российской Федерации, вместе с министерством сельского хозяйства мы прорабатываем проект с тем, чтобы научиться выращивать очень качественный, нужный для переработки картофель и выходить с ним на рынок юго-восточной Азии. Сейчас изучаются эти страны. Речь не только о чипсах, это картофель фри, картофельные хлопья, крахмал", — сообщил министр.

По словам Туркова, власти будут оказывать меры поддержки тем фермерам, которые готовы начать производство картофеля фри.

"На Дальнем востоке сегодня нет такого производства. Рынок, по первым прикидкам, просчитывается. Потому что юго-восточная Азия потребляет картофель. Картофель в силу разных причин — болезни, слишком влажно, жарко, – он у них так не растёт. Для картофеля фри нужен специальный картофель. Его в мире всего 1-2 сорта, которые используются на эти цели. То есть это целая такая серьёзная большая работа, наука", — отметил министр.

Сейчас в области, по словам Туркова, около 100 фермеров, которые профессионально занимаются выращиваем картофеля, они работают на площади 2000 гектаров. Объёмов урожая хватает на то, чтобы обеспечивать регион картофелем круглый год.