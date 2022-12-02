МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские ритейлеры не собираются повышать к новогодним праздникам цены на деликатесы — рыбу, икру и колбасы, а также на овощи, фрукты и игристые вина, сообщил "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ритейлеры восполнят запасы алкоголя за счет параллельного импорта

По его словам, в торговых сетях не ожидается подорожания новогодних товаров, ведь пик роста цен уже позади, и в настоящий момент по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия.

"Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период", — отметил Караваев.

В то же время он обратил внимание, что по определенным категориям рост цен отстает от инфляции. Так, за последний месяц, по его данным, подешевели 27 товаров, включая картофель, капусту и морковь, хотя в последнюю неделю инфляция ускорилась с 0,06% до 0,11%.

Караваев подчеркнул, что торговые сети сдерживают цены за счет собственных ресурсов.