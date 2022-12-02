МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила временно предоставить новым регионам страны, в том числе ЛНР и ДНР, механизм контроля цен на социально значимые продукты посредством заключения соглашений с поставщиками и ритейлерами, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов. Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на продукты в России стабильной

Так, проект постановления предоставляет временную возможность региональным органам власти новых территорий заключать "соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок". Такое право предлагается предоставить в условиях отмены действовавшего в этих регионах ранее государственного регулирования цен на социально значимые товары.

Отмечается, что принятие постановления будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан.

"При этом регионы самостоятельно определяют необходимость подписания таких соглашений и позиции социально значимых товаров, в отношении которых они будут заключаться", — сообщили РИА Новости в ФАС.

В антимонопольной службе также подчеркнули, что соглашения будут носить исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен.