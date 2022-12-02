МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают передать функции контроля за производством и оборотом метанола от Минздрава к Минпромторгу, сообщил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. В Совфеде предложили поощрять налоговыми льготами легальных перевозчиков

"Вопросы производства и оборота метанола отнесены к полномочиям Минздрава", — сказал политик на совещании спикера Совфеда Валентины Матвиенко с заместителями министров — статс-секретарями ведомств.

Законодатель пояснил, что это сделано в связи с тем, что метанол является ядовитым для человека, при этом у министерства, по его словам, нет необходимых полномочий для контроля за оборотом метилового спирта.

"Предлагаем определить Минпромторг в качестве органа, ответственного за контроль по производству и обороту метанола", — сказал глава комитета Совфеда.

Он добавил, что с Минпромторгом это предложение согласовано.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин отмечал, что ежегодно в стране производится более 4 миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей. В этом сегменте происходит утечка либо хищение, что нужно пресекать.