МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Контроль за производством и продажами табачной продукции следует вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования, заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов в ходе встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с замминистрами — статс-секретарями ведомств. В Совфеде предложили перераспределить функции контроля за оборотом метанола

"Меры по контролю за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции. Согласно оценке экспертов, потери бюджета составляют порядка 90 миллиардов в год. В этой связи предлагаем процедуру контроля за поставками сырья, производством, продажей табачной продукции вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкгольрегулироваиния", — сказал парламентарий.

Артамонов напомнил, что Минфин внес четыре законопроекта по регулированию табачной отрасли в правительство и попросил ускорить подготовку отзывов.

Он также добавил, что законодатели подготовили изменения в Уголовный кодекс, касающиеся ответственности за контрабанду табака в рамках ЕАЭС.