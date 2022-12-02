МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Законопроект о регулировании оборота метилового спирта в России уже подготовлен и будет внесен в Госдуму на рассмотрение в начале 2023 года, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В Совфеде предложили перераспределить функции контроля за оборотом метанола

"Проект о регулировании оборота метилового спирта мы подготовили. Сейчас проходит обсуждение внутри, пока непубличное… В план законопроектной деятельности на 2023 год внесен. Будем его вносить (в Госудуму — ред.) в начале года", — сказал Евтухов на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

До этого на совещании глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что сенаторы предлагают передать функции контроля за производством и оборотом метанола от Минздрава к Минпромторгу.

Законодатель пояснил, что это сделано в связи с тем, что метанол является ядовитым для человека, при этом у министерства, по его словам, нет необходимых полномочий для контроля за оборотом метилового спирта. Добавив, что с Минпромторгом это предложение согласовано.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин отмечал, что ежегодно в стране производится более 4 миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей. В этом сегменте происходит утечка либо хищение, что нужно пресекать.