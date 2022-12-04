МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Доминикана намерена наращивать импорт товаров из РФ, в том числе продуктов питания, поскольку их качество не уступает западным, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг. ФТС назвала объемы параллельного импорта в мае-октябре

"Я думаю, мы могли бы закупать в России гораздо больше категорий товаров, поскольку в России много хороших продуктов. Когда я впервые приехал в Россию в 2002 году, я помню, продукты – ветчина, например, были не очень хорошего качества. Когда я вернулся в Россию в 2020 году – сыр был не хуже, чем в любой другой точке мира. Или мортаделла российского производства – ничем от итальянской не отличается", — рассказал посол.

Он отметил, что в данный момент Доминикана также импортирует из России железо и продукты металлургической промышленности. Раньше его страна закупала в РФ удобрения, но сейчас не делает этого из-за затруднений в логистике.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.