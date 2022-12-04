МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане, их качество не уступает западному фастфуду, заявил в интервью РИА Новости посол Республики в Москве Ханс Данненберг. Доминикана намерена наращивать импорт российских продуктов питания

"Я хотел бы видеть российские бренды по всему миру, как "McDonald`s", который представлен в любой точке земного шара. Мне кажется, качество таких российских брендов, как Burger Heroes, FARШ и новая версия "McDonald`s" — "Вкусно и точка" — позволяет им также наращивать присутствие за рубежом. Они ничем не уступают "McDonald`s", — заявил посол.

Он призвал российских предпринимателей выходить на рынки туристических стран, таких как Таиланд, индонезийский остров Бали или Доминикана.

"В таких туристических местах, как Таиланд, Бали или Пунта-Кане я не вижу российских закусочных и не понимаю, почему российские предприниматели не пытаются выйти на эти рынки, где отдыхает много россиян. Потому что когда американцы путешествуют по миру, они часто заходят в "McDonald`s" перекусить, так же русские могли бы посещать кафе, к которым привыкли. Их бы посещали не только русские, но и местные жители", — отметил доминиканский дипломат.

Он добавил, что уже давно пытается вывести Burger Heroes на доминиканский рынок, потому что ему нравится продукция этого бренда.

"И FARШ, и Black Star Burgers. Моим детям очень нравятся их бургеры, они всегда говорят, что эти бургеры вкуснее, чем в Доминикане", — пояснил посол.

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