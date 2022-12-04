КАИР, 4 дек — ПРАЙМ. Французский дом высокой моды Christian Dior провел первый в истории показ на плато у пирамид Гизы в Египте, сообщило министерство туризма страны. СМИ: одежда копится на складах в Бангладеш из-за сокращения импорта

Dior продемонстрировал коллекцию мужской одежды сезона осень-зима 2023.

"Это первый показ Dior в Египте и первый случай в истории, когда модный показ состоялся у пирамид в Гизе", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

В октябре у храма Хатшепсут в Луксоре на юге Египта состоялся показ коллекции итальянского дизайнера Стефано Риччи.