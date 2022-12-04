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2022
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Dior провел первый в истории показ мод у пирамид Гизы
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. Французский дом высокой моды Christian Dior провел первый в истории показ на плато у пирамид Гизы в Египте, сообщило министерство туризма страны. Dior продемонстрировал... ПРАЙМ, 04.12.2022
потребрынок, бизнес, новости, египет, christian dior, одежда, мода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 4 дек — ПРАЙМ. Французский дом высокой моды Christian Dior провел первый в истории показ на плато у пирамид Гизы в Египте, сообщило министерство туризма страны.
Dior продемонстрировал коллекцию мужской одежды сезона осень-зима 2023.
"Это первый показ Dior в Египте и первый случай в истории, когда модный показ состоялся у пирамид в Гизе", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
В октябре у храма Хатшепсут в Луксоре на юге Египта состоялся показ коллекции итальянского дизайнера Стефано Риччи.