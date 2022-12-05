МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет продуктовым ретейлерам до конца 2023 года скупать торговые площади уходящих из РФ компаний без оглядки на их итоговую долю на рынке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин скорректировал порядок регистрации интеллектуальной собственности

Сохраняя порог доминирования продуктовых сетей в регионах в 25%, законодательство позволяет временно его превышать, приобретая дополнительные торговые площади у компаний, которые контролируются иностранцами и прекращают работу в России. Это разрешение действовало до конца 2022 года.

Новый закон продлевает такую возможность до конца 2023 года. Он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Хотя большинство иностранных компаний продовольственного ретейла продолжает работу в России, есть определенные риски их ухода, пояснял в конце октября замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Александр Лифинцев.

Продление соответствующей нормы, по его словам, позволит российскому бизнесу "оперативно подхватить активы уходящих компаний и сохранить персонал", а также обеспечить доступ населения к товарам в месте проживания.