МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине ноября снизился на 0,6 пункта по сравнению с началом месяца и составил 103,2 пункта. Халява, сэр! Каких новогодних скидок ждать в этот раз

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В период с 16 по 30 ноября средний чек вырос по огурцам (на 22%, до 104 рублей), ветчине (на 4%, до 124 рублей) и сыру (на 1%, до 156 рублей). Снизился он по растворимому кофе (на 11%, до 272 рублей), батону (на 9%, до 32 рублей), сливочному маслу (на 7%, до 134 рублей) и сахару (на 4%, до 68 рублей). Названы три привычки, которые помогут привлечь деньги

Таким образом, индекс за рассматриваемый период снизился на 0,6 пункта по сравнению с первой половиной ноября и составил 103,2 пункта.

Снижение индекса аналитики "Чек Индекса" связывают с высокой базой первой половины ноября, когда были длинные выходные и на потребление более активно действовал погодный фактор. Во второй половине месяца "эффект мороза" нивелировался, причем в первую очередь это отразилось на "калорийных" категориях (кофе, мучные изделия), отмечают они. Тем не менее, в преддверии нового года плодоовощная продукция продолжала дорожать, рос и средний чек, что видно по тратам на огурцы, добавили эксперты.