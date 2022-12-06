МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания H&M подтвердила закрытие всех своих магазинов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Первые магазины бренда Oomph откроются 8 декабря

"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", — сообщили в компании.

В начале сентября в пресс-службе ритейлера РИА Новости сообщали, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.

H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.