МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Производители пальмового масла могут потерять около 4,6 миллиарда долларов в этом году из-за нехватки рабочей силы на плантациях в Малайзии, что может привести к ограничению поставок и подорожанию продукта во всем мире, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Малайзийскую ассоциацию производителей пальмового масла. Россия готова нарастить экспорт подсолнечного масла в Узбекистан

Как сообщает агентство, в малайзийском секторе производства пальмового масла, в основном, работают иностранцы. По данным ассоциации, в этом году в страну приехало в пять раз меньше рабочих, чем было необходимо. Из-за нехватки рабочей силы многим фермерам в Малайзии, которая является вторым после Индонезии мировым производителем пальмового масла, пришлось оставлять плоды гнить на деревьях.

По словам главы Ассоциации производителей пальмового масла Джозефа Тека, количество иностранных рабочих, приезжающих на плантации, "шуточное" по сравнению с необходимым. Он отметил, что хотя различные службы старались увеличить приток рабочих, проблемы до сих пор остаются.

Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ являются Индонезия и Малайзия.