МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россияне ждут Нового года, готовятся к нему, при этом треть граждан готовы потратить на новогодние подарки 5-10 тысяч рублей, поделились результатами опроса с РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". Россияне стали пользоваться онлайн-доставкой почти в 13 раз чаще

"Для более чем 40% россиян Новый год остается самым главным праздником в году. Они тратят на него больше всего денег, покупая продукты и подарки, а также считают этот праздник самым семейным… 29,5% респондентов готовы потратить на подарки от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 27% – от 15 до 25 тысяч рублей, а 25,8% – от 10 до 15 тысяч рублей. В два раза меньше опрошенных – 12,4% – не боятся существенных трат от 25 до 50 тысяч рублей", — свидетельствуют данные опроса.

На то, чтобы устроить настоящий праздник, 55% участников исследования начинают копить заранее. Основная статья расходов – продукты (25%) и подарки (23%). Еще 17% тратится на деликатесы к столу, а почти 12% – на фейерверки. В общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тысяч рублей: от 10 до 15 тысяч рублей – 32,6%, от 15 до 25 тысяч рублей – 25,8%, от 5 до 10 тысяч рублей – 28%.

При этом экономить россияне готовы, в первую очередь, на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%). Также сократить траты можно на деликатесы, алкоголь и украшения для дома, считают участники исследования.

"Мы также поинтересовались, в пользу чего готовы люди отказаться от подарков. И оказалось, что почти 40% опрошенных от подарков отказываться не готовы вообще. А те, кто готов, взамен хотели бы не стоять в Новый год у плиты, не убираться дома, иметь возможность встретить праздник в ресторане или получить ящик шампанского",- рассказали эксперты.