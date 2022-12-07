МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по ноябрь выросло в России на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 179,675 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Минфин предложил установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 9,7%, до 103,548 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 5,3%, до 75,48 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,084 миллиона дал, что на 13,4% больше, чем в прошлом году.

Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 8,4%, до 59,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 11 месяцев вырос на 25,4%, до 14,134 миллиона, объем производства фруктовых вин почти не изменился и составил 9,787 миллиона дал. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 447,6% год к году, до 949,417 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 28,6% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года — 17,091 миллиона дал.