МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" с 7 декабря начала доставлять заказы по Москве и Санкт-Петербургу, сообщили в компании. В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появится аналог "Хэппи Мил"

Как уточняется, оформить заказ можно через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club.

На первом этапе услуга будет доступна для ограниченного числа точек: 28 в столице и 27 в Петербурге. Однако к весне доставка появится во всех предприятиях Москвы, а в Санкт Петербурге — к середине декабря, пообещали в компании.

Кроме того, "Вкусно — и точка" расширит зону доставки в регионах. Сервис запустят в общей сложности в 47 российских городах, в том числе Воронеже, Туле, Новосибирске, Красноярске, Тольятти. Доступное для заказа через доставку меню также станет шире: со временем к уже включенным в перечень 150 продуктам добавятся и другие позиции.