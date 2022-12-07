МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро, говорится в сообщении компании. "Вкусно – и точка" запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

"AmRest Group, ведущий европейский мультибрендовый ресторанный оператор, объявил о заключении соглашения о покупке акций с ООО "Альмира" в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве компенсации за сделку AmRest рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро", — сообщили в компании.

Там уточнили, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.

"Окончательные условия сделки, которые зависят от некоторых внешних факторов, включая обменный курс, будут сообщены в случае завершения сделки", — пояснили в компании. Роскачество решило проверить рестораны японской кухни в России

По оценкам AmRest, после признания обесценения российского бизнеса в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 года, завершение сделки не должно потребовать дополнительных корректировок.

Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке.