МИНСК, 7 дек — ПРАЙМ. Белоруссия запланировала на 2023 год увеличение ставок ряда акцизов, в частности, на сигареты, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Белоруссия осуществила выплаты по евробондам в нацвалюте

"Предусматривается … пересмотр ставок акцизов с учетом международных обязательств, которые взяла на себя Республика Беларусь по планомерному их повышению к концу 2023 года в соответствии с достигнутыми договоренностями с Россией", — сказал министр в среду в парламенте страны, комментируя принятый депутатами в первом чтении законопроект о поправках в законодательство по вопросам налогообложения.

По его словам, по первой ценовой группе сигарет предполагается отклонение по ставке вниз от минимальной ставки Российской Федерации на 35%, по второй ценовой группе – установление ставок на уровне минимальных действующих ставок в РФ, на иные табачные изделия – доведение до уровня ставок РФ, для жидкостей для электронных систем курения – до уровня ставки в РФ, на крепкие алкогольные напитки разовое увеличение ставки – до уровня 85% ставки РФ.

"В 2023 году водятся новые объекты налогообложения акцизами – электронные системы курения и системы для потребления табака с установлением ставок на уровне РФ", — сказал министр. По его словам, на автомобильный бензин, дизельное топливо, сжиженный газ ставки акцизов в Белоруссии сохраняются на прежнем уровне. Минфин хочет повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию

Он отметил, что в целом изменения в налоговый кодекс на будущий год направлены в основном на осовременивание ставок отдельных налогов с учетом инфляции, пересмотр и отмену ряда налоговых льгот, решение практических вопросов налогообложения, улучшение налогового администрирования, а также реализацию ряда взаимных договоренностей с РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Ранее в минфине отмечали, что предусмотренное в следующем году ежеквартальное увеличение ставок акцизов на сигареты предполагает их рост в декабре 2023 года к декабрю 2022 года по первой ценовой группе — в 2,2 раза, по второй – на 60,9%.