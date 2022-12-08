МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские ритейлеры начали наносить гравировку с кириллицей на клавиатуру, а также предлагать наклейки с русскими буквами для ноутбуков, ввезенных в страну в рамках параллельного импорта, а также другими способами, рассказали РИА Новости опрощенные представители отрасли. Ритейлеры восполнят запасы алкоголя за счет параллельного импорта

"Техника по параллельному импорту поставляется к нам из стран СНГ, арабских стран, Турции. Все ноутбуки в "Ситилинке" по параллельному импорту поставляются либо с русскоязычной, либо англоязычной раскладкой. Для удобства пользователей, в случае англоязычной раскладки русскоязычную гравировку либо производит поставщик, либо мы, после чего товар пломбируется", — рассказали в "Ситилинке".

Коммерческий директор интернет-магазина "Холодильник.ру" Алексей Погудалов отметил, что у проблемы, связанной с товарами, которые не предусматривают русскую раскладку, существует три решения. Первый — это провести предпродажную подготовку полного цикла. Однако при этом будет нарушена заводская упаковка (зачастую пломба в том или ином виде). Он также уточнил, что это способ не дешевый и отражается на цене. Второй — "сделай сам", подразумевающий вложение заранее подготовленных наклеек.

"Третий способ — "нам все равно". Продавец берет и продает продукт "как есть", иногда даже не понимая, что внутри. Все проблемы ложатся на сторону клиента", — заявил Погудалов. При этом подчеркнув, что продукты, которые закупает компания и ввозит по параллельному импорту, проходят лазерную гравировку у поставщиков.

В сети электроники DNS отметили, что компания закупает товары из разных стран, а русификация происходит либо до отгрузки, либо после пересечения границы, но до попадания товара в розничную продажу.

"В рамках развития собственных импортных операций мы предлагаем покупателям широкий выбор ноутбуков от самых разных мировых брендов. В некоторых случаях устройства предназначены для рынка ЕАЭС имеют кириллическую раскладку, частично поступают без добавления русских букв на клавиатуру. Для удобства покупателей мы сами гравируем такие ноутбуки на базе собственной инфраструктуры и при участии профильного партнёра. Под каждый девайс подбирается размер шрифта, буквы наносятся профессиональным лазерным аппаратом точно и безопасно для ноутбука, в том числе на модели с подсветкой", — заключили в "М.Видео-Эльдорадо".