МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор начал проверять данные о подозрительной Coca-Cola на полках магазинов в Москве и области, следует из публикации ведомства в Telegram. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

Согласно сообщению, в мессенджере на прошлой неделе появилась информация о возможной продаже контрафактной Coca-Cola в некоторых магазинах столицы и Подмосковья.

"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", — подчеркнули в Telegram-канале службы.