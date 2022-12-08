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Роспотребнадзор проверит данные о подозрительной Coca-Cola
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Роспотребнадзор начал проверять данные о подозрительной Coca-Cola на полках магазинов в Москве и области, следует из публикации ведомства в Telegram. Согласно сообщению, в... ПРАЙМ, 08.12.2022
потребрынок, бизнес, новости, роспотребнадзор, coca-cola, контрафакт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор начал проверять данные о подозрительной Coca-Cola на полках магазинов в Москве и области, следует из публикации ведомства в Telegram.
Согласно сообщению, в мессенджере на прошлой неделе появилась информация о возможной продаже контрафактной Coca-Cola в некоторых магазинах столицы и Подмосковья.
"Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка", — подчеркнули в Telegram-канале службы.