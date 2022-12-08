Магазины бренда Oomph открылись в России вместо ушедшей британской сети Lush
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшего на смену британской сети Lush, заработали в России 8 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.
Эту информацию подтвердили агентству и в самой компании. Уточнив, что сегодня открываются все магазины, в том числе флагманский, расположенный на Тверской улице.
Кроме того, один из сотрудников магазина рассказал, что весь ассортимент новой сети производится в России — в городе Домодедово.
Ранее пресс-служба Oomph сообщала, что в начале декабря откроются первые магазины нового косметического бренда от партнера компании Lush в России Дмитрия Азарова. Уточнялось, что в апреле было принято решение о закрытии всех магазинов бренда в стране, однако часть торговых площадей арендатор оставил за собой.
В сентябре корреспондент РИА Новости сообщал, что косметическая сеть закрыла больше половины своих магазинов в России, при этом в оставшихся распродавали остатки запасов товаров. В июле газета "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости писала, что компания планирует закрыть все свои магазины в России из-за проблем с поставками. До этого, 10 марта, Lush приостановила продажи онлайн и поставки в Россию.
Компания Lush, специализирующаяся на производстве свежей косметики ручной работы, была основана в 1995 году в Великобритании. Российское представительство Lush Russia было основано в 2002 году. Это эксклюзивный представитель бренда Lush в России.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221208/839105030.html