МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшего на смену британской сети Lush, заработали в России 8 декабря, убедился корреспондент РИА Новости. H&M закрыла все свои магазины в России

Эту информацию подтвердили агентству и в самой компании. Уточнив, что сегодня открываются все магазины, в том числе флагманский, расположенный на Тверской улице.

Кроме того, один из сотрудников магазина рассказал, что весь ассортимент новой сети производится в России — в городе Домодедово.

Ранее пресс-служба Oomph сообщала, что в начале декабря откроются первые магазины нового косметического бренда от партнера компании Lush в России Дмитрия Азарова. Уточнялось, что в апреле было принято решение о закрытии всех магазинов бренда в стране, однако часть торговых площадей арендатор оставил за собой. Магазины и кофейни смогут принимать посылки "Почты России"

В сентябре корреспондент РИА Новости сообщал, что косметическая сеть закрыла больше половины своих магазинов в России, при этом в оставшихся распродавали остатки запасов товаров. В июле газета "Коммерсант" со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости писала, что компания планирует закрыть все свои магазины в России из-за проблем с поставками. До этого, 10 марта, Lush приостановила продажи онлайн и поставки в Россию.

Компания Lush, специализирующаяся на производстве свежей косметики ручной работы, была основана в 1995 году в Великобритании. Российское представительство Lush Russia было основано в 2002 году. Это эксклюзивный представитель бренда Lush в России.