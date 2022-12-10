МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Группа IKEA отказалась выполнить требования работников двух своих заводов в Ленинградской и Кировской областях, настаивающих на начислении ежегодного бонуса, сохранении рабочих мест при смене собственника и существенных выплатах при увольнении, сообщил профсоюз завода "ИКЕА Тихвин" в Ленобласти. "Яндекс Маркет" продаст оставшиеся товары IKEA

В начале декабря более 500 работников заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях подписались под требованиями в адрес компании по начислению ежегодного бонуса "Спасибо", сохранению рабочих мест при смене собственника и выплатам восьми зарплат в случае увольнения, сообщал РИА Новости органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. Эти требования были направлены профсоюзами обоих российских заводов в их головные компании для последующей передачи в офис IKEA в Швеции.

"Группа Inter IKEA ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке", — информирует профсоюз "ИКЕА Тихвин" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Комментарием материнской компании по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.

IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. Дебрендинг, предположительно, займет два месяца. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности, рассказывал РИА Новости Илларионов.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.