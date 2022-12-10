МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Заведения, в которых предлагают традиционные настойки, джин, наливки и азиатские напитки, в числе которых соджу и саке, стали популярными в Москве в 2022 году, сообщили РИА Новости эксперты. Алкоголь в России в ноябре подорожал на 3 процента, гречка - на 2 процента

"Начинают набирать популярность заведения, где вместо коктейлей шоты, наливки, настойки. Уверенно закрепился среди потребителей джин, гости даже стали пить его в чистом виде вместо водки. Появилось много азиатских напитков в составе коктейлей: соджу, саке, сок юдзу, фруктовые напитки и концентрированные соки", — отметил бармен и генеральный директор Dry&Wet Bar Виталий Екименко.

Кроме того, эксперт отметил, что среди коктейлей в Москве за последние 2 года идет тренд на некрепкие напитки, чтобы сохранять трудоспособность на следующий день.

"Стали пить больше лонг дринков, разбавленных содовой или софт дринками, такими как тоник, например. Все так же в тренде остаются кисло-сладкие питкие (легкие — ред.) напитки", — отметил он.

По его словам, надо очень аккуратно смешивать алкоголь, выдержанный на основе разных агрокультур: виноград, зерно, агава, сахарный тростник, можжевельник.

"Лучше разбавлять крепкое спиртное различными безалкогольными напитками, например: джин, водка, вино, портвейн, вермут — с тоником; виски, водка — с содовой, можно добавить немного льда и сока цитрусовых", — добавил эксперт.

Шампанское и водка также стали ингредиентом для приготовления классического коктейля French 75, рассказал РИА Новости шеф-бармен Максим Горелик.

"Шампанское лучше пить в чистом виде или сделать классный Kir Royal (ликер Creme De Cassis) или French 75 (джин, лимонный сок, сахарный сироп, шампанское)", — отметил Горелик, не раскрыв точные пропорции авторского коктейля.

В течение года россияне также стали отдавать предпочтение коктейлям на текиле и мескале.

"Могу заметить, что стали этим летом еще более популярны коктейли на текиле и мескале", — добавил он.

При этом эксперты призвали не забывать о чувстве меры и о необходимости "беречь себя", так как алкоголь способен усилить депрессию и тревожность.