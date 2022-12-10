МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Установленные ввозные пошлин на косметику и бытовую химию, поставляемую из недружественных стран, не повлияют на стоимость в России данной продукции, однако некоторые недобросовестные ритейлеры могут начать поднимать цены, рассказал РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. Дилер спрогнозировал дефицит на российском авторынке в 2023 году

"В целом какого-то глобального изменения цен быть не должно, также сформированы товарные запасы по предыдущим ценам. При этом повышенный спрос может привести к тому, что некоторые ритейлеры и поставщики могут отменить ряд промоакции для этих товаров. Однако это тоже не так просто сделать, потому что они планируются заранее", — рассказал Бурмистров.

Он также отметил, что пошлины приведут к изменению структуры ассортимента, а также к возможному увеличению доли импортных парфюмерно-косметических средств из дружественных стран — например, Турция, Китай, Индия.

"В этом году какого-то существенного влияния, вероятнее всего, это не окажет… С учетом того, что это товары длительного хранения, то покупатели могут закупать их впрок, а некоторые недобросовестные игроки могут воспользоваться этим и поднять цены", — уточнил Бурмистров.

В пятницу правительство России установило пошлины в 35% на бытовую химию и уходовую косметику, ввозимую из недружественных стран. В список вошли шампуни, зубные пасты, средства для волос, для бритья, для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства, дезодоранты, а также гражданское оружие и патроны.

Следом Минпромторг уточнил, что данное решение было приятно совместно с представителями предприятий и ассоциаций. Так, до этого, газета "Известия" со ссылкой на "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" сообщала, что данные пошлины коснутся таких брендов как Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и другие.