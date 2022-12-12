КРАСНОДАР, 12 дек — ПРАЙМ. Производство пива и крепких спиртных напитков в Краснодарском крае выросло на 28,5% в этом году, что связано с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. Бармены рассказали об актуальных алкогольных трендах 2022 года

"За 10 месяцев 2022 года предприятиями потребительской сферы Краснодарского края произведено пива и крепких спиртных напитков в размере 16,7 миллиона декалитров. По сравнению с прошлым годом выпуск алкогольной продукции увеличился на 3,7 миллиона декалитров или на 28,5%", – передает пресс-служба департамента его слова.

Уточняется, что за 10 месяцев в крае было отгружено алкогольной продукции на 4,5 миллиарда рублей – это на 1,8 миллиарда рублей (69,4%) больше, чем в прошлом году.

В регионе также увеличился объем произведенного пива до 15,6 миллиона декалитров (на 31,4%). Пивной продукции отгружено на 4,1 миллиарда рублей, что на 88,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе увеличилось и производство ликероводочной продукции — за 10 месяцев ее объем составил 205,1 тысячи декалитров или "118,7% к январю-октябрю 2021 года", добавили в пресс-службе.

Куринный отметил, что на масштабах производства позитивно отразилось прекращение деятельности ряда иностранных компаний на российском рынке.